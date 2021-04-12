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Путин назвал основные угрозы информационной безопасности

21:10
  • понедельник
  • 12 апреля 2021

Некоторые страны стремятся монополизировать рынок технологий

Президент Владимир Путин утвердил в понедельник Основы государственной политики России в сфере международной информационной безопасности, передает ТАСС.
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В документе среди прочего перечислены основные угрозы в этой сфере. Это, в частности, использование отдельными странами технологического доминирования для монополизации рынка.

Кроме того, выделено информационное неравенство и усиление технологической зависимости от доминирующих в сфере информатизации государств. Также в тексте упоминается ограничения доступа многих стран к передовым информационно-коммуникационным технологиям.

Упомянуты и еще несколько угроз, среди которых внимание акцентируется на использовании кибертехнологий в военно-политической сфере, в террористических, экстремистских и преступных целях. Это касается, к примеру, кибератак на информационные ресурсы государств.

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