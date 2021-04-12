На месте пожара в "Невской мануфактуре" найдено обгоревшее тело

Пожару присвоили наивысшую категорию сложности

На месте пожара на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге найдено сильно обгоревшее тело. Личность погибшего только предстоит установить. При пожаре пострадали три сотрудника МЧС, двое из них получили тяжелые травмы. Рискуя своей жизнью, они вывели из охваченного пламенем строения десятки людей.

В Петербурге продолжают бороться с сильнейшим пожаром, который разгорелся в здании старинной кирпичной фабрики на берегу Невы. Площадь возгорания - 10 тысяч квадратных метров. Сообщений о локализации до сих пор не поступало.

Октябрьская набережная перекрыта в обе стороны, здесь стоят десятки единиц пожарной техники. Рукава проложены от горящего здания к реке. Полиция отгоняет любопытных - чтобы не мешали спасателям.

Началось все с небольшого возгорания на 4 этаже. Первый рапорт прибывшей бригады МЧС - огонь на площади 35 на 50 метров. Люди, которые в это время находились внутри здания, сначала даже не придали этому значения.

В Петербурге сегодня было очень ветрено, это и стало причиной того, что пламя мгновенно распространилось по всему зданию. Это старинное строение с деревянными перекрытиями, постройки 19 века. В последнее время почти все помещения мануфактуры сдавались в аренду разным фирмам.

По некоторым данным, пожар начался на предприятии, где делали лодки. Рядом находилось несколько фирм по производству мягкой мебели. Из полыхающего строения вывели 40 человек. Во время этой операции по спасению серьезно пострадали два пожарных, сейчас они с ожогами 40-50% тела в тяжелом состоянии находятся в больнице

К ликвидации пожара привлекли более 600 человек. Были задействованы даже вертолеты, сначала МЧС, а позже и военные. Сбросили более 30 тонн воды, чтобы снизить угрозу перекидывания на соседние дома. Пятитонные ёмкости набирали прямо из Невы.

Однако усилия пожарных результатов не дали, огонь охватывал все новые и новые помещения. Кровля и перекрытия обрушились. Ветер не стих, и горящие угли всё-таки попали на крышу соседнего дома – в нём располагался хостел. Всех его жильцов - иностранных наемных рабочих - эвакуировали. Как и жителей соседних домов. Люди выбежали на улицу практически без вещей, только с домашними питомцами.

Что стало причиной этого пожара, будут выяснять следователи. Но арендаторы говорят, что противопожарным мерам не уделялось должного внимания. В частности, были загромождены проходы, которые затрудняли доступ к некоторым помещениям. При тушении пожара обнаружен один погибший.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.

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