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В Кремле прокомментировали приостановку авиасообщения с Турцией

21:37
  • понедельник
  • 12 апреля 2021

Связано ли это с визитом Владимира Зеленского в Анкару?

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал в беседе с РИА "Новости" решение властей России ограничить авиасообщение с Турцией. Кремлевского спикера спросили, связаны ли эти меры с визитом в Анкару президента Украины Владимира Зеленского.
Россия ограничивает авиасообщение с Турцией. Что важно знать

"Нет. Это связано с тревожной эпидемиологической ситуацией", - ответил Песков.

Авиасообщение с Турцией будет ограничено с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовали приостановить продажу путевок в страну. Будут сохранены два рейса в неделю, остальное чартерное и регулярное сообщение прекращается.

Число случаев COVID-19 в Турции неуклонно растет последние недели. Именно оттуда, отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в Россию завезли больше всего штаммов SARS-CoV-2.

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