Лавров высказался об отказе России от западных платежных систем

Прорабатываются возможные альтернативы

Министр иностранных дел Сергей Лавров дал интервью агентству IRNA, в котором, в частности, затронул тему возможного отказа России от контролируемых Западом платежных систем.

"Мы этим уже активно занимаемся. Видим на этом направлении большие перспективы для взаимодействия со всеми заинтересованными иностранными партнерами", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что таким образом Москва намерена наращивать усилия по снижению санкционных рисков. Также среди аналогичных мер - дедолларизация экономики через переход к расчетам в национальных валютах.

Россия, продолжил Лавров, не меняет свою позицию в отношении санкций Соединенных Штатов - ограничительные меры бьют по наименее защищенным слоям населения, подобные рестрикции недопустимы, о чем Москва продолжает упоминать на международных площадках.

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