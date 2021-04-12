МИД назвал основную проблему Вашингтона

США переоценивают свою роль в миропорядке

Соединенные Штаты не могут отказаться от разрушительного курса на поддержание своего глобального доминирования, и в этом их основная проблема. Такое мнение в интервью агентству IRNA высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Сегодня всем очевидно, что такая политика абсолютно контрпродуктивна. Тем более, что на наших глазах набирает силу объективный процесс формирования более устойчивого многополярного мироустройства", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Он уточнил, что Вашингтон полагается на "порядок, основанный на правилах", которым подменяет международно-правовую архитектуру.

Россия же ,по словам Лаврова, настаивает на следующем: Москва не против соблюдать правила, но вырабатываться они должны не в узком кругу Вашингтона, а в универсальных форматах.

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