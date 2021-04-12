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МИД назвал основную проблему Вашингтона

22:28
  • понедельник
  • 12 апреля 2021

США переоценивают свою роль в миропорядке

Соединенные Штаты не могут отказаться от разрушительного курса на поддержание своего глобального доминирования, и в этом их основная проблема. Такое мнение в интервью агентству IRNA высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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"Сегодня всем очевидно, что такая политика абсолютно контрпродуктивна. Тем более, что на наших глазах набирает силу объективный процесс формирования более устойчивого многополярного мироустройства", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Он уточнил, что Вашингтон полагается на "порядок, основанный на правилах", которым подменяет международно-правовую архитектуру.

Россия же ,по словам Лаврова, настаивает на следующем: Москва не против соблюдать правила, но вырабатываться они должны не в узком кругу Вашингтона, а в универсальных форматах.

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