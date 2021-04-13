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Политолог оценил шансы возможных преемников Меркель

09:20
  • вторник
  • 13 апреля 2021

Оба устраивают Россию

Германская партия Христианско-социальный союз в понедельник поддержала своего председателя Маркуса Зёдера в качестве кандидата в канцлеры от единого консервативного блока ХДС/ХСС. Своего претендента на этот пост ранее предложил и союзник по коалиции - Христианско-демократический союз. Им стал лидер партии Армин ЛАшет.

Действующий канцлер Ангела Меркель неоднократно заявляла, что ее нынешний срок на посту будет последним. До конца мая в коалиции должны определиться, кто же возглавит их общий список на выборах в Бундестаг  26 сентября. При этом немецкий журнал Spiegel сообщает, что рейтинги Зёдера в последнее время идут вверх, и не только в его партии ХСС, но и среди членов ХДС. А согласно опросу, проведенному телекомпанией ARD, Зёдера видят канцлером более половины всех немцев. Примечательно, что оба политика неоднократно говорили о важности сотрудничества с Россией и выступают за продолжение строительства "Северного потока - 2". 

Шансы потенциальных преемников Меркель на посту канцлера с ведущим программы "События. 25-й час" оценил руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

"Союз ХДС/ХСС за последние недели существенно потерял популярность у электората, по последним рейтингам, - 7-8%. Речь идет о том, что ХДС/ХСС – это партия правящей коалиции, которая и отвечает за социально-экономические, политические результаты. А они неутешительные. Потому что стране не удается выйти из третьей волны коронавируса, не хватает вакцины, "Спутник" не доехал, объявляется локдаун.

Я вижу в баварском лидере Маркусе Зёдере более сильную фигуру, который во внешнеполитическом плане будет более тяжеловесным, чем Армин Лашет. Но для России и тот и другой вполне конструктивны. Понятно, что есть красные линии, но это не "зеленые", которые будут ставить палки в колеса нашему политическому диалогу, будут критиковать нас за ценностный вектор, будут пытаться остановиться проект "Северный поток-2". Ни у Зёдера, ни у Лашета такой цели нет", - заявил Белов.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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