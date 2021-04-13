Комическая держава: Зеленского высмеяли за слова о полете Гагарина

Он уверен, что без Украины ничего бы не произошло

Чей он, космос, чьи там звезды и кому принадлежит небо над нами? В день космонавтики точки над i расставил президент Украины. Зеленский поздравил сограждан вполне в духе времени, начал за здравие - сохранить достижения старших поколений, а потом….

"В условиях военной агрессии это направление необходимо считать ключевым элементом национальной безопасности и обороны. Это ещё один стимул восстановить лидерство и статус ведущего аэрокосмической государства", - заявил он.

Агрессор - это России. И, следуя логике Зеленского, самим фактом этой призрачной агрессии мы создаем условия для украинского прорыва в аэрокосмическом направлении. Да что там прорыв! В сторону сомнения! Зеленский прямо объявил о лидерстве.

Стране-агрессору напомнили, что без украинцев Гагарин в космос не полетел бы. А ключевую роль в советской космической программе сыграли украинские конструкторы. Программа советская, но осуществили ее конструкторы украинские. Да, Сергей Королев родился в Житомире, учился в Киеве и Одессе. Валентин Глушко, создатель двигателей для кораблей "Восток", "Протон", "Буран" и "Энергия" тоже родился на Украине. Великая страна не привыкла делить своих героев по признаку – кто и где родился.

Сегодня украинцы своеобразно поздравляют друг друга с Днем космонавтики, вспоминая, что полет Гагарина это достижение Украины в составе СССР.

"Друзья! С Днём космонавтики! Была страна космическая, стала комическая..." - написал экономический эксперт Юрий Атаманюк.

Не Зеленский застрельщик в кампании по созданию фейков в отношении советской космической программы. В 60-е в Соединенных Штатах публиковали совершенно серьезно статьи, в которых утверждалось, что до старта Гагарина в космос был отправлен целый отряд советских космонавтов. Никто не вернулся. Поэтому, чтобы не рисковать, вместо Гагарина на самом деле отправили магнитофон с заранее сделанной записью переговоров с ЦУПом.

Романтика космических далей и ракеты, как символ прорыва, давно из области науки и технологий перешли в сферу большой политики. Признанный мастер прямого выпада Дональд Трамп своего оппонента Ким Чен Ына именовал не иначе, как Rocket man. Тогда всем показалось, что он пытался уязвить, а сегодня мы думаем, а может быть это комплимент?

Космос пока не поделили на советский, украинский, американский. Но первопроходцев уже начали идентифицировать по национальному признаку. И сколько еще фейков и легенд будет придумано. Останется только вспомнить, что в действительности все не так, как на самом деле.

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