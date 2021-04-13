Ситуация с COVID-19: снятие ограничений в Британии и протесты в Италии

В мире число заболевших коронавирусом приближается к 136,5 миллиона

В Европе не прекращаются акции протеста против жестких ограничений из-за пандемии. На этот раз митинговали жители Рима. Около 600 человек, в основном владельцы баров и ресторанов, хотели дойти до здания парламента, но на пути встала полиция. Протестующие начали закидывать правоохранителей бутылками и петардами, те в ответ применили силу, передает "ТВ Центр".

На втором месте по количеству инфицированных на планете после США - Индия, в стране уже 13 с половиной миллионов случаев ковида. Но в ближайшее время ситуация должна стабилизироваться. В Нью-Дели одобрили использование российской вакцины "Спутник V". Это уже 60 по счёту государство.

В Британии в первый день послабления карантинных ограничений зафиксировали самый высокий за апрель прирост заболевших коронавирусом - 3 с половиной тысячи. Так что неизвестно, сколько ещё будут открыты бары, рестораны, парикмахерские и торговые центры. Локдаун в Соединённом королевстве действовал несколько месяцев.

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