Одна из крупнейших в Сирии ниточных фабрик наращивает производство

За послевоенные годы выпуск продукции увеличился вдвое

В сирийской Латакии увеличивает объём производства одна из крупнейший в стране фабрик по производству хлопковых ниток. На предприятии действует специальная программа трудоустройства для тех, кто побывал в плену у боевиков.

Закрепить вентиляционный короб в станке, подтянуть ремни - для Радвана Ахмед Рани дело знакомое. В Идлибе у него была своя мастерская. Но когда провинцию захватили боевики, пришлось бросить и скромный бизнес и дом.

"Ситуация катастрофическая в Идлибе, мирные жители вынуждены подчиняться, и выполнять любые приказы боевиков. Многие хотели бы покинуть эту территорию, организуют коридоры, но террористы никого так и не выпустили", - рассказывает мужчина.

Радвану повезло. Он успел вывезти семью до того, как Идлиб превратился в мятежный и анархичный анклав. И нашел работу в Латакии. На крупнейшей в Сирии фабрике по производству хлопковых нитей. На фабрике сегодня работают почти 2500 человек. Многие, как и Радван, - беженцы.

"Мы понимаем, что у людей нет ни денег, ни работы. И даже крыши над головой. Специально для них мы организовали курсы. Тех, кто не имел опыта работы на такой фабрике, как наша, мы обучаем", - говорит генеральный директор фабрики Аксам Ганим.

Специалистов хватает, но есть проблемы с сырьем. Выращивание хлопка в провинциях после войны еще не восстановлено в прежних объемах. Все оборудование импортное, закуплено в Европе 26 лет назад. Найти запчасти и комплектующие сегодня трудно. Выручают старые запасы и находчивость рабочих.

"Когда станки выходят из строя, мы можем рассчитывать только на себя. У наших инженеров золотые руки. Они могут изготовить практически любую деталь", - говорит Аксам Ганим.

Куда сложнее, говорит директор, работать в условиях санкций. Экспорт закрыт. Международные торговые отношения разорваны.

Сирийский хлопок высочайшего качества. До войны его продавали европейским странам: Португалии, Испании, Италии. Сегодня вся продукция ориентирована только на внутренний рынок. Главные покупатели и заказчики – госпредприятия, производители ткани для пошива военной и гражданской одежды. Этот сегмент позволил заводу не только выжить в условиях экономической блокады, но и увеличить производство ниток. За послевоенные годы - с 5 до 11 тысяч тонн.

Завод готов работать и с российскими предприятиями. Дирекция подготовила бизнес-план. Отправила его на утверждение министерству промышленности в Дамаск. Но это только часть работы. Необходимо еще заинтересовать и убедить в доходности совместного проекта и наших производителей хлопка.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев. "ТВ Центр", Сирия.

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