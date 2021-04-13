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Весенний паводок охватывает все больше регионов России

08:45
  • вторник
  • 13 апреля 2021

Вода пока не отступает

В России расширяется география весеннего паводка. Большая вода пришла в Сибирь, Приамурье и центральные регионы страны.

Сложной остаётся ситуация в Башкирии, передает "ТВ Центр". Спасателям приходится эвакуировать не только жителей населенных пунктов, но и домашний скот. Основное средство передвижения сейчас - лодки.  В деревне Чулпан подтоплены 25 жилых домов. На реке - ледовый затор, и вода продолжает прибывать. В опасной зоне находится и деревня Ильтаево. Однако её жители не хотят бросать хозяйство. Сотрудникам МЧС приходится обеспечивать безопасность граждан на месте и оказывать адресную помощь.

Обильное таяние снега идет и в Новосибирской области. Уже отмечены локальные подтопления придомовых территорий в столице и четырех районах региона. Чтобы избежать заторов льда и подъема уровня воды проводятся подрывные работы. Уже частично освобождены из ледового плена реки Иня и Карасук.

В Вологодскую область на помощь местным сотрудникам МЧС из  Петербурга направлена группировка Невского спасотряда. У специалистов имеется всё необходимое оборудование для ликвидации последствия паводка. Зона их ответственности - резиденция Деда Мороза Великий Устюг.

А вот Амурскую область не хочет покидать зима. Снег и метель бушевали накануне в Благовещенске, а сегодня на улицах гололёд. Видео, которое выкладывают в сети жители Комсомольска-на-Амуре, больше напоминает пейзажи января, чем апреля.

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