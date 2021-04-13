Лавров: Россия готовится к отказу от западных платежных систем

Идет работа по переходу к расчетам с партнерами в национальных валютах

Россия активно работает над снижением санкционных рисков – в частности, над отказом от контролируемых Западом платежных систем. А рассчитываться с другими государствами Москва предпочитает в национальных валютах, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Речь, в частности, идет о шагах, направленных на постепенную дедолларизацию национальных экономик, переход к взаиморасчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, отказ от использования контролируемых Западом международных платежных систем. В России мы этим уже активно занимаемся", - сообщил Лавров в интервью иранскому агентству IRNA.

Российский министр отметил, что Москва видит большие перспективы для взаимодействия со всеми заинтересованными иностранными партнерами на этом направлении. Что же касается санкционной политики Вашингтона, то в этом отношении позиция России остается неизменной. Москва выступает против любых односторонних ограничений – которые, к тому же, бьют по наименее защищенным слоям населения.

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