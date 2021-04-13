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Один человек погиб в результате стрельбы в американской школе

08:50
  • вторник
  • 13 апреля 2021

Стрелок был убит ответным огнем

В США один человек погиб, один получил ранения в результате стрельбы в школе. Инцидент произошел в городе Ноксвилл, штат Теннесси, передает "ТВ Центр".

Полиция прибыла на место после  сообщения о вооружённом нападении. Правоохранители оцепили помещение, где забаррикадировался подозреваемый, и когда тот отказался выйти, пошли на штурм.

Злоумышленник начал стрелять и был убит. Им оказался ученик школы. Пострадал один из стражей порядка. 

На днях губернатор штата подписал закон, разрешающий практически всем, кто достиг 21 года, ношение короткоствольного оружия. Подобное правило действует в 20 штатах Америки.

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