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В России ускорились изменения климата

08:39
  • вторник
  • 13 апреля 2021

Российские темпы опережают мировые показатели

В России изменения климата происходят быстрее, чем в остальном мире, зафиксировали ученые. За последние десять лет прирост температуры в стране составил 0,51 градуса по Цельсию, тогда как среднемировой показатель оценивается в 0,18 градусов, рассказал директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Росгидромета Владимир Катцов.
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"Недавно был опубликован очередной ежегодный доклад Росгидромета о состоянии климата на территории России в 2020 году. Согласно этому докладу, у нас обновились оценки скорости изменения климата с 1970-х годов по настоящее время, которые говорят о нарастании изменений", - заявил эксперт.

Он подчеркнул, что сейчас нельзя с уверенностью говорить о дальнейшем сохранении этой тенденции. По словам Катцова, собственные колебания климата никто не отменял, но существует высокая вероятность, что эти тренды будут держаться или даже нарастать, передает РИА Новости.

Ранее в Гидрометцентре предупредили россиян, что в случае изменения климата южные регионы страны станут более засушливыми, а также увеличится частота опасных природных явлений.

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