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Москвичам пообещали самый теплый день с начала года

08:44
  • вторник
  • 13 апреля 2021

Температура воздуха превысит +20 градусов

Москвичей во вторник, 13 апреля, ожидает самый теплый день с начала 2021 года. Воздух в столице прогреется почти до 23 градусов, рассказал синоптик Михаил Леус.

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"Сегодня на погоду в столице будет оказывать влияние западная периферия антициклона. При таких условиях в Москве переменная облачность, без осадков. Температура в городе повысится до плюс 21-23 градусов, по области 19-24", - заявил эксперт.

Ветер будет юго-восточным, скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление слегка превысит норму и остановится на отметке в 752 миллиметра ртутного столба.

Леус подчеркнул, что до этого дня самым теплым за прошедший год считалось воскресенье, 11 апреля. Тогда столбики термометров показывали +17,8 градуса, передает РИА Новости.

"Кроме того, мы ожидаем обновления суточного рекорда для 13 апреля, который на текущий момент составляет 20,4 градуса и был установлен в 2008 году", - добавил синоптик.

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