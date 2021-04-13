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Сеул и Пекин "крайне недовольны" намерением Токио слить воду с "Фукусимы"

09:02
  • вторник
  • 13 апреля 2021

А в Вашингтоне ждут обоснованных объяснений

Южная Корея выразила "крайнее сожаление" по поводу решения правительства Японии, которое официально разрешило слить в океан воду с аварийной АЭС "Фукусима-1". Действия Токио рассматривались на экстренном совещании в Сеуле.
Миллион тонн зараженной воды с "Фукусимы" сбросят в океан

МИД Китая, в свою очередь, выразил Японии протест, заявив, что в Пекине "крайне недовольны" односторонними действиями японской стороны, которые могут привести к "заражению радиацией вод Тихого океана и к генетическим нарушениям".

В американском госдепе заявили, что подход Японии соответствует принятым в мире стандартам ядерной безопасности. Тем не менее, США ждут подтверждения, что сброс воды с АЭС "Фукусима-1" оправдан.

Более 1,25 миллиона тонн воды скопилось в стальных баках на территории АЭС "Фукусима-1". Японские власти утверждают, что она очищена от большинства опасных радиоактивных веществ – кроме изотопов трития, который оттуда извлечь технически не удается. В Токио утверждают, что после сброса в океан концентрация этого вещества будет соответствовать норме, установленной ВОЗ для питьевой воды.

13 апреля японские власти официально разрешили слить воду с "Фукусимы-1" в океан. Подготовка к процессу займет примерно два года. Отмечается, что за это время будет подготовлено и проверено дополнительное оборудование, передает ТАСС.

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