Эксперт перечислил мешающие разбогатеть факторы

Секрет не в количестве денег, а в отношении к ним

Живет ли человек в достатке или бедности, во многом часто зависит от его отношения к жизни, заявил психолог Дмитрий Синарев. По его словам, дело не в количестве денег, а в отношении к ним.

"Очень часто люди, объективно живущие в достатке, ощущают себя бедными. Они такими и являются, поскольку испытывают постоянное чувство неудовлетворённости своей жизнью. Им свойственно постоянно сравнивать себя с кем-то, у кого чего-либо больше: красивее жена, круче машина, престижнее должность, выше рост и так далее", - рассказал специалист.

Он отметил, что в первую очередь таким людям нужно научиться ценить то, что у них уже есть, передает агентство "Прайм".

Также Синарев рассказал и о так называемых "диванных завистниках", которые долго могут говорить о том, как поступать правильно и жить эффективно, но в результате так никогда и не переходят от слов к делу.

"Деньги, по своей сути, являются материальным эквивалентом энергии, которую мы тратим на своё жизнеобеспечение. Наше общение с миром - это во многом отдача своих знаний, умений, душевных сил. Помимо моральных, эмоциональных форм поощрения, мы получаем в ответ и денежные средства. И надо понимать, что для нас является наиболее важным", - резюмировал психолог.

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