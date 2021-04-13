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Раскрыта связь между родинками и раком кожи

09:55
  • вторник
  • 13 апреля 2021

Три симптома могут указать на онкологию

Появление на теле у взрослого человека новых родинок или пятен может говорить о развитии рака кожи, заявили врачи из Великобритании. Они рассказали, какие еще признаки указывают на смертельную болезнь.

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В первую очередь людям старше 21 года следует пристально следить за появлением новых пятен на теле. Впрочем, не менее важно наблюдать и за старыми – если пятно поменяло форму или цвет, увеличилось или уменьшилось и изменило текстуру, то это должно как минимум насторожить. Также стоит уделить внимание родинкам, которые болят и чешутся, покрываются коркой и кровоточат дольше трех недель.

Медики подчеркнули, что любой из этих симптомов может указывать на рак кожи, а потому при проявлении любого из трех признаков следует немедленно обратиться к специалисту за консультацией, передает Express.

По данным Всемирной организации здравоохранения, рак кожи является одним из самых распространенных видов среди онкологических заболеваний.

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