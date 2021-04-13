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Сергунина: В Москве создан онлайн-сервис для бронирования книг в городских библиотеках

09:29
  • вторник
  • 13 апреля 2021

О наличии нужного издания расскажет новый сервис

Москвичи скоро смогут бронировать книги в библиотеках при помощи онлайн-сервиса. На портале mos.ru стал доступен сервис для поиска и бронирования книг "Библиотеки Москвы", сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
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Благодаря нововведению все желающие смогут узнать, в какой библиотеке есть нужная книга, а также забронировать издание. При этом брать книги москвичи могут в любой из библиотек города при помощи единого читательского билета.

"Регистрироваться в каждой для этого больше не нужно. Новый этап - создание удобного цифрового сервиса для жителей. По принципу одного окна он объединил книжные фонды и все современные возможности столичных библиотек", - рассказала Сергунина.

Новый сервис способен дать знать, когда заказ будет готов в библиотеке – забрать книгу нужно будет в течение трех дней. Чтобы пользоваться услугой нужно иметь единый читательский билет и стандартную или полную учетную запись в личном кабинете на mos.ru. Кроме того, получить полный доступ ко всем услугам mos.ru можно онлайн с помощью подтвержденной учетной записи на портале госуслуг.

Чтобы искать и бронировать нужные книги, следует открыть на mos.ru раздел "Услуги" и выбрать категорию "Культура, спорт и отдых". Искать издания можно по названию, автору, издательству и другим параметрам. Сервис отобразит на интерактивной карте все библиотеки, в которых они есть в наличии, с указанием адреса, телефона и времени работы читален, а также количества книг, доступных для онлайн-бронирования. После выбора библиотеки нужно ввести данные получателя - номер единого читательского билета, а затем нажать на кнопку "Забронировать".

Кроме того, пользователи сервиса смогут добавлять понравившиеся книги в "Избранное", узнавать о новых поступлениях, выбирать книги из тематических подборок, забирать их домой или читать в читальном зале. Подборки книг и информация о книжных новинках публикуются на главной странице сервиса.

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