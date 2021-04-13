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Иран получил полмиллиона доз вакцины "Спутник V"

09:59
  • вторник
  • 13 апреля 2021

Обсуждается производство российского препарата на иранских предприятиях

Россия готова организовать производство вакцины "Спутник V" в Иране и наращивать сотрудничество с этой страной по борьбе с коронавирусом. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с иранским коллегой Джавадом Зарифом.
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"Проанализировали усилия профильных структур наших стран по противодействию коронавирусной инфекции. В Иран поставлено более 500 тысяч двухкомпонентных доз "Cпутник V", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с иранским коллегой.

Российский министр напомнил, что вакцина доказала свою эффективность. По словам Лаврова, это подтвердили и иранские партнеры. Российский препарат с эффективностью на уровне 91,6% одобрен в 60 странах с общим населением около 3 миллиардов человек, передает РИА Новости.

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