В Рязани ищут пассажира, спасшего автобус от падения с моста

Если бы не мужчина, автобус мог бы рухнуть с моста

В Рязани ищут человека, который спас жизни десятков пассажиров маршрутного такси. Накануне на одном из городских мостов произошла массовая авария, передает "ТВ Центр".

Водитель автобуса не справился с управлением и врезался в автомобиль. После этого столкнулись ещё десять машин. По уточнённым данным, водителю маршрутки стало плохо во время движения, и неизвестный пассажир не растерялся и успел в последний момент перехватить руль. Это не позволило многотонной машине рухнуть с моста.

Травмы получили девять человек, в том числе, годовалый ребёнок. Прокуратура начала проверку инцидента.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram