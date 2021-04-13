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В Рязани ищут пассажира, спасшего автобус от падения с моста

09:57
  • вторник
  • 13 апреля 2021

Если бы не мужчина, автобус мог бы рухнуть с моста

В Рязани ищут человека, который спас жизни десятков пассажиров маршрутного такси. Накануне на одном из городских  мостов произошла массовая авария, передает "ТВ Центр".

Водитель автобуса не справился с управлением и врезался в автомобиль. После этого столкнулись ещё десять машин. По уточнённым данным, водителю маршрутки стало плохо во время движения, и неизвестный пассажир не растерялся и успел в последний момент перехватить руль. Это не позволило многотонной машине рухнуть с моста.

Травмы получили девять человек, в том числе, годовалый ребёнок. Прокуратура начала проверку инцидента.

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