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Человечество может лишиться бананов

10:34
  • вторник
  • 13 апреля 2021

Плантации губит инфекция

Высокоинфекционный почвенный гриб может полностью лишить людей бананов. Заболевание Tropical Race 4 впервые обнаружили в Австралии и Азии в прошлом веке, а теперь оно добралось и до Южной Америки.

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Впервые болезнь обнаружили в Латинской Америке в 2019 году. Именно этот континент является основным производителем бананов в мире. Эксперт по фруктам Урсула Шокемеле рассказала, что в Гондурасе и Колумбии первым фермерам уже пришлось закрыть плантации.

Эксперт подчеркнула, что с инфекцией не могут справиться известные химикаты. Из-за этого зараженные почвы будут выведены из оборота минимум на 30-40 лет. При этом чаще всего болезнь поражает сорт бананов Cavendish, экспорт которого покрывает 95% мировой торговли.

Отмечается, что даже немного зараженной земли, попавшей на плантацию, к примеру, на ботинке работника, может стать причиной распространения инфекции. Также Tropical Race 4 активно распространяется из-за передачи растениями друг другу одних и тех же генов, пишет издание Die Welt.

В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН подчеркнули, что в некоторых странах Америки, Африки и Азии бананы являются одним из важнейших продуктов питания. "Если учесть, что население Земли составляет более семи миллиардов человек, то увеличение потребности растущего населения развивающихся стран в продуктах питания — главная причина роста производства бананов", - добавили в ООН.

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