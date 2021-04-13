Все больше россиян хотят привиться от COVID-19 перед сезоном отпусков

Ситуация в мире лучше не становится

В России, по данным оперативного штаба, за последние сутки выявлено 8173 новых случая коронавируса. Перед открытием туристического сезона появляется все больше желающих сделать прививку. Впрочем, тем, кто собирался отправиться на турецкие курорты, придется менять планы. С 15 апреля республика для россиян временно закрывается. Это необходимо, чтобы защитить наших граждан - пандемическая ситуация в стране стремительно ухудшается.

В Воронеже врачи Первой городской поликлиники организовали прививочный пункт еще в одном торговом центре. Информацию в СМИ разместили заранее. Предварительная запись не требуется - только паспорт и медицинский полис.

"Я рядом живу, случайно узнали в интернете, что бесплатная прививка. А решили мы давно, что надо. Ну а тут подвернулся случай такой. С женой мы пришли вдвоем", - говорит житель Воронежа Александр.

В Севастополе мобильный пункт вакцинации перемещается по всему городу. На этот раз остановка на центральной площади - Нахимова. На прививку сразу же выстроилась большая очередь.

В Крым на днях доставили очередную партию - 30 тысяч доз вакцины. Прививочная кампания на полуострове идет очень активно. Скоро начнется курортный сезон. И в этом году он обещает стать рекордным. Число бронирований уже превысило допандемический уровень. И, судя по всему, будет только расти.

Накануне было решено приостановить авиасообщение с Турцией, где уже третья волна пандемии. 80% заболевших коронавирусом туристов возвращаются домой именно из этой страны. Пока самолеты не будут летать с 15 апреля по 1 июня. Россияне в составе организованных групп смогут вернуться в плановом порядке, либо, связавшись с туроператором, сделать это досрочно. Тем, у кого отдых еще не начался, настоятельно рекомендуют подумать о выборе другого курорта.

"Туристам, которые купили путевку с вылетом до 1 июня, мы рекомендуем по согласованию с туристическими операторами поменять направление отдыха, не меняя дат поездки. Либо по возможности перенести сроки путешествия на более поздние и удобные даты. Тех туристов, которые уже приобрели туры в Турцию на период после 1 июня, мы будем оперативно информировать о текущей ситуации", - заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Для турецких властей и особенно предпринимателей это стало неприятной новостью. Представители турбизнеса отреагировали словами: "Мы в шоке". В страну сейчас приезжает очень мало европейцев. Затишье до середины мая и на рынке внутреннего туризма - идет священный месяц Рамадан. А тут еще коронавирус.

"Мы переживаемый самый тяжелый период пандемии. Не менее 80% населения Турции — в городах с очень высоким риском заболевания коронавирусом. При этом 85% новых случаев заражения в стране приходится на британский штамм", - говорит министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

В самой Великобритании только накануне разрешили открыть бары и рестораны. А уже сегодня стало известно: уровень заболеваемости снова начал расти. Поэтому не исключено, что послабления продлятся недолго. Но жители Европы устали от ограничений и экономических потерь. В Италии накануне митинг рестораторов вылился в ожесточенные столкновения с полицией. В ход пошли камни и дымовые шашки. Демонстранты пытались прорваться к зданию парламента и скандировали лозунги, суть которых: "Год спустя это уже не экстренная ситуация, а некомпетентность властей".

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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