В Москве обсудили вопросы развития образования и медицины

Нужны системные решения

Повышение качества образования, развитие медицины и технологий - эти и другие вопросы обсудили на заседании Совета лауреатов премии правительства Москвы молодым учёным.

Одной из тем стала пандемия коронавируса. Участники отметили достижения российской науки, подчеркнув что она впервые вышла в ранг ключевых приоритетов государства. А чтобы окончательно вернуть лидирующие позиции на глобальном рынке образования, необходимы системные решения на государственном уровне.

"Я, как учёный, педагог, руководитель большой организации, понимаю что можно улучшить в образовании и в области науки. Я понимаю, что можно улучшить и сделать в области ранней профориентации. Необходимо выстраивать тесную связь между школой, вузом и предприятием, необходимо создать комфортные условия для наших молодых учёных, повышать стипендии студентам, аспирантам, заниматься вопросами жилья, уменьшить отток кадров. Необходимо развивать технологии, которые позволили бы создать отечественные качественные фармацевтические препараты", - говорит ректор Российского химико-технологического университета, профессор Российской академии наук Александр Мажуга.

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