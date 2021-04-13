ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве обсудили вопросы развития образования и медицины

12:01
  • вторник
  • 13 апреля 2021

Нужны системные решения

Повышение качества образования, развитие медицины и технологий - эти и другие вопросы обсудили на заседании Совета лауреатов премии правительства Москвы молодым учёным.

Одной из тем стала пандемия коронавируса. Участники отметили достижения российской науки, подчеркнув что она впервые вышла в ранг ключевых приоритетов государства. А чтобы окончательно вернуть лидирующие позиции на глобальном рынке образования, необходимы системные решения на государственном уровне.

"Я, как учёный, педагог, руководитель большой организации, понимаю что можно улучшить в образовании и в области науки. Я понимаю, что можно улучшить и сделать в области ранней профориентации. Необходимо выстраивать тесную связь между школой, вузом и предприятием, необходимо создать комфортные условия для наших молодых учёных, повышать стипендии студентам, аспирантам, заниматься вопросами жилья, уменьшить отток кадров. Необходимо развивать технологии, которые позволили бы создать отечественные качественные фармацевтические препараты", - говорит ректор Российского химико-технологического университета, профессор Российской академии наук Александр Мажуга.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Премия молодым ученым
Премия молодым ученым
Премия молодым ученым
Премия молодым ученым
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.