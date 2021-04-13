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Зрители ТВЦ собирают деньги на лечение Сафины Рытиковой

11:47
  • вторник
  • 13 апреля 2021

У девочки - врождённый правосторонний вывих бедра и дисплазия левого тазобедренного сустава

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!
Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Миланы Миловановой

Сегодня день мецената и благотворителя. К нему причастны все, кто оказывает любую посильную помощь тем, кто очень в ней нуждается. Одна из них - Сафина Рытикова из Тулы. Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на её лечение. У девочки врождённый правосторонний вывих бедра и дисплазия левого тазобедренного сустава. Родители испробовали все доступные консервативные методы лечения. Почти 5 месяцев девочка провела в гипсе, не имея возможности развиваться полноценно. Именно поэтому в годик малышка не умеет даже самостоятельно сидеть - из-за разной длины ног с трудом держит равновесие. За лечение готовы взяться немецкие специалисты. Однако сложная операция с использованием особого биоматериала обойдётся почти в 5 миллионов рублей. Собрать такую сумму самостоятельно семья, где работает один отец, не в состоянии.

Сафина совсем недавно отпраздновала первый в жизни день рожденья. Лёжа. В годик девочка даже не умеет ползать и только-только начинает сидеть, с трудом удерживая равновесие. Вместо того, чтобы узнавать этот мир и пробовать его на вкус, малышка долгие месяцы провела закованная в гипс.

"Самое тяжёлое – это было самое начало. Она первые 4 месяца была просто в гипсе. Её брать можно было только … ну, как хрусталик мы её держали, чтобы она не двигалась, ножка чтобы была в покое, в том положении, в котором она была загипсована", - говорит отец Сафины Кирилл Рытиков.

О страшном диагнозе –  4-я степень дисплазии и вывихи тазобедренных суставов – Эмилия и Кирилл узнали сразу после рождения девочки. Однако врачи надеялись: в первый год жизни, когда скелет ещё формируется, врожденное заболевание удастся победить с помощью обычного корсета. Но ни он, ни другие консервативные методы лечения не помогали. Всё это время родители находились рядом и с ужасом наблюдали, что приходится переживать ребёнку.

"Сафине было месяц и две недели. То есть ножки и ребёночка подвешивают и гипсуют кверху ногами и поэтапно разводят до шпагата", - рассказывает мама Эмилия.

В таком положении – на вытяжении - девочка провела две недели, не понимая, почему мама даже не может взять её, плачущую, на руки. Эмилия в ответ лишь сама с трудом сдерживала слёзы. Результаты УЗИ раз за разом были неутешительными: вывихи сохранялись. Тем не менее, родители отказывались опускать руки и продолжали искать специалистов. В результате левую ножку всё же удалось исправить после сложного лечения и четырех месяцев строгой фиксации. Под гипсом кожа начала гнить, в этом месте до сих пор видны шрамы. Но кость всё же встала в сустав. Тогда как с другой правой стороны патология осталась.

"Вывих справа сохранился. То есть головка бедра вышла из вертуложной впадины и даже ещё не появилось ядро окостенения", - объясняет Эмилия.

Помочь Сафине готовы немецкие специалисты. Врачи Helios Klinikum для этого используют специальный биоматериал, который позволит нарастить кость и вправить в сустав. Уже спустя 7 недель детишки с подобным диагнозом в буквальном смысле встают на ноги. В России такие операции пока не проводят. Лечение же в Германии обойдётся в 50000 евро – почти 5 миллионов рублей. Для семьи из региона, да ещё с двумя детьми, где работает только папа – сумма колоссальная. А хирургическое вмешательство необходимо именно сейчас, чтобы в будущем девочка не стала инвалидом.

"Мы как бы всей семьёй это заметили: после того как мы сняли гипс, она стала другой совершенно. Наше настроение поменялось, мы начали её брать на руки, прижимать полноценно.  Она сейчас веселится, улыбается. Нравится ей пружинить у нас на руках. Она хочет пойти", - говорит Кирилл Рытиков.

Родители же больше всего на свете хотят эти первые шаги увидеть и подарить маленькой Сафине по-настоящему здоровую и полноценную жизнь. Не в инвалидном кресле, а на детской площадке. Там, где быстрее забудутся все испытания, которые девочке уже пришлось пройти.

Анна Пешехонова, Николай Карбанов. "ТВ Центр", Тула.

Дорогостоящая операция в Германии для Сафины - шанс на нормальную жизнь. И помочь может каждый. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Сафины Рытиковой, программа 1186.

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Сафина Рытикова
Сафина Рытикова
Сафина Рытикова
Сафина Рытикова
Сафина Рытикова
Сафина Рытикова
Сафина Рытикова
Сафина Рытикова
Сафина Рытикова
Сафина Рытикова
Сафина Рытикова
Сафина Рытикова
Сафина Рытикова
Сафина Рытикова
Сафина Рытикова
Сафина Рытикова
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