Зрители ТВЦ собирают деньги на лечение Сафины Рытиковой

У девочки - врождённый правосторонний вывих бедра и дисплазия левого тазобедренного сустава

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Сегодня день мецената и благотворителя. К нему причастны все, кто оказывает любую посильную помощь тем, кто очень в ней нуждается. Одна из них - Сафина Рытикова из Тулы. Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на её лечение. У девочки врождённый правосторонний вывих бедра и дисплазия левого тазобедренного сустава. Родители испробовали все доступные консервативные методы лечения. Почти 5 месяцев девочка провела в гипсе, не имея возможности развиваться полноценно. Именно поэтому в годик малышка не умеет даже самостоятельно сидеть - из-за разной длины ног с трудом держит равновесие. За лечение готовы взяться немецкие специалисты. Однако сложная операция с использованием особого биоматериала обойдётся почти в 5 миллионов рублей. Собрать такую сумму самостоятельно семья, где работает один отец, не в состоянии.

Сафина совсем недавно отпраздновала первый в жизни день рожденья. Лёжа. В годик девочка даже не умеет ползать и только-только начинает сидеть, с трудом удерживая равновесие. Вместо того, чтобы узнавать этот мир и пробовать его на вкус, малышка долгие месяцы провела закованная в гипс.

"Самое тяжёлое – это было самое начало. Она первые 4 месяца была просто в гипсе. Её брать можно было только … ну, как хрусталик мы её держали, чтобы она не двигалась, ножка чтобы была в покое, в том положении, в котором она была загипсована", - говорит отец Сафины Кирилл Рытиков.

О страшном диагнозе – 4-я степень дисплазии и вывихи тазобедренных суставов – Эмилия и Кирилл узнали сразу после рождения девочки. Однако врачи надеялись: в первый год жизни, когда скелет ещё формируется, врожденное заболевание удастся победить с помощью обычного корсета. Но ни он, ни другие консервативные методы лечения не помогали. Всё это время родители находились рядом и с ужасом наблюдали, что приходится переживать ребёнку.

"Сафине было месяц и две недели. То есть ножки и ребёночка подвешивают и гипсуют кверху ногами и поэтапно разводят до шпагата", - рассказывает мама Эмилия.

В таком положении – на вытяжении - девочка провела две недели, не понимая, почему мама даже не может взять её, плачущую, на руки. Эмилия в ответ лишь сама с трудом сдерживала слёзы. Результаты УЗИ раз за разом были неутешительными: вывихи сохранялись. Тем не менее, родители отказывались опускать руки и продолжали искать специалистов. В результате левую ножку всё же удалось исправить после сложного лечения и четырех месяцев строгой фиксации. Под гипсом кожа начала гнить, в этом месте до сих пор видны шрамы. Но кость всё же встала в сустав. Тогда как с другой правой стороны патология осталась.

"Вывих справа сохранился. То есть головка бедра вышла из вертуложной впадины и даже ещё не появилось ядро окостенения", - объясняет Эмилия.

Помочь Сафине готовы немецкие специалисты. Врачи Helios Klinikum для этого используют специальный биоматериал, который позволит нарастить кость и вправить в сустав. Уже спустя 7 недель детишки с подобным диагнозом в буквальном смысле встают на ноги. В России такие операции пока не проводят. Лечение же в Германии обойдётся в 50000 евро – почти 5 миллионов рублей. Для семьи из региона, да ещё с двумя детьми, где работает только папа – сумма колоссальная. А хирургическое вмешательство необходимо именно сейчас, чтобы в будущем девочка не стала инвалидом.

"Мы как бы всей семьёй это заметили: после того как мы сняли гипс, она стала другой совершенно. Наше настроение поменялось, мы начали её брать на руки, прижимать полноценно. Она сейчас веселится, улыбается. Нравится ей пружинить у нас на руках. Она хочет пойти", - говорит Кирилл Рытиков.

Родители же больше всего на свете хотят эти первые шаги увидеть и подарить маленькой Сафине по-настоящему здоровую и полноценную жизнь. Не в инвалидном кресле, а на детской площадке. Там, где быстрее забудутся все испытания, которые девочке уже пришлось пройти.

Анна Пешехонова, Николай Карбанов. "ТВ Центр", Тула.

Дорогостоящая операция в Германии для Сафины - шанс на нормальную жизнь. И помочь может каждый. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Сафины Рытиковой, программа 1186.

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