При поддержке США и МАГАТЭ: Япония сбросит воду с "Фукусимы-1" в океан

Соседние страны возмущены

Беспокойство международного сообщества вызвали планы Японии сбросить воду с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Тихий океан. Об этом официально сообщили в Токио. Против выступают соседние Китай и Южная Корея. По мнению учёных, опасность представляет радиоактивный тритий, который не получится удалить из воды. Однако правительство Японии уже заручилось поддержкой США и гендиректора МАГАТЭ.

К этому решению правительство Японии шло более года. Слишком много было недовольных. Но теперь, заручившись официальной поддержкой Вашингтона, премьер-министр страны наконец объявляет: воду с атомной электростанции "Фукусима-1" все-таки сбросят в океан. Предварительно очистив от радиоактивных частиц. Впрочем, куда больше японских чиновников волнует общественное мнение.

"Мы позаботимся о том, чтобы уровень безопасности был на высоте, и приложим все усилия против распространения необоснованных вредных слухов", - сообщил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

Речь идет о воде, которую использовали для охлаждения расплавленного топлива. Более миллиона тонн сейчас хранят в резервуарах. Но накопительные мощности якобы иссякнут уже в следующем году. Так что, по мысли правительства Японии, самое время действовать. Сообщается, что системы очистки удалят из воды стронций и цезий, но оставят тритий - крайне опасный изотоп водорода. Именно попадание в Мировой океан трития, пусть и в незначительной концентрации, - предмет беспокойства мирового сообщества. В первую очередь, тревогу бьют в Китае и Южной Корее.

"Китай настоятельно призывает Японию придерживаться научного подхода, выполнять свои международные обязательства и надлежащим образом реагировать на серьезные озабоченности соседних стран и их граждан", - заявили в МИД Китая.

Наше правительство выражает глубокое сожаление по поводу совершенно неприемлемого решения Японии. Призываем к международной проверке", - заявил министр управления Южной Кореи по координации правительственной политики Ку Юн Чеол.

В Сеуле протестуют экологические активисты. На плакатах - надписи: "Океан - не контейнер для радиоактивной воды". Премьер-министра Японии здесь называют преступником и считают, что решает он исключительно политические задачи.

"Для японцев резервуары с зараженной водой - болезненное напоминание о катастрофе на Фукусиме. Это политическая авантюра, цель которой - попытаться стереть воспоминания о трагедии. Преступление ради того, чтобы мечтать о возрождении и готовиться к Олимпиаде", - заявляет активист Нам Тэ Чже.

Это действительно был страшный удар для японцев. Март 2011-го. У северо-восточного побережья страны сначала происходит землетрясение, за ним следует сокрушительное цунами. Гигантская волна обрушивается на "Фукусиму-1", плавятся активные зоны реакторов сразу на трех энергоблоках. Самая масштабная атомная авария с момента Чернобыля. 16 тысяч погибших. 2,5 тысячи пропавших без вести. Экологический активист Ёне Яма потерял тогда сына. Тогда же, по его словам, осознал, как хрупка человеческая жизнь и насколько важно беречь наш общий дом - планету.

"В конечном счете, все дело в деньгах. Правительство не хочет тратить много на утилизацию", - говорит он.

Недовольны и рыбаки, причем, и в Японии, и в Китае, и в Южной Корее. Говорят, сброс радиоактивных вод в океан уничтожит их бизнес. Люди просто перестанут покупать зараженные морепродукты. Тем не менее, правительство страны восходящего солнца непреклонно. Операция намечена на 2023 год.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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