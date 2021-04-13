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Врачи сообщили о состоянии пострадавших в Петербурге пожарных

10:37
  • вторник
  • 13 апреля 2021

Горение в завалах "Невской мануфактуры" продолжается

Пожарные продолжают проливать тлеющие завалы сгоревшей накануне "Невской мануфактуры" в Санкт-Петербурге. Состояние пострадавших при тушении пожара сотрудников МЧС тяжелое, они остаются в реанимации.
Петербург накрыл дымовой смог от пожара в "Невской мануфактуре"

"Состояние обоих пожарных очень тяжелое. Оба в реанимации, один находится в медикаментозной коме, второй подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - сообщили в медицинских службах.

По данным медиков, пожарные получили ожоги от 40% до 60% тела. Командир звена, 31-летний замначальника отделения 64-й пожарной части, погиб. Еще один сотрудник МЧС получил ожог руки, его состояние опасений не вызывает.

О возгорании в здании "Невской мануфактуры" в Санкт-Петербурге стало известно днем 12 апреля. Локализовать возгорание на площади в 10 тысяч квадратных метров удалось лишь к 22 часам. В настоящее время тлеют завалы на площади 500 квадратных метров, передает ТАСС.

Подробности с места ЧП - в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Анны Морозовой (см. видео).

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