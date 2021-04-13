Коронавирусом в России за сутки заболели 8173 человека

Вылечились 9611 человек

В России за минувшие сутки выявили 8173 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 1782. В Санкт-Петербурге за сутки заболел 701 человек, в Подмосковье - 533.

Выздоровели за сутки 9611 человек. Скончались 338 заболевших.

За весь период пандемии в России коронавирусом переболели 4657883 человека. Вылечились 4281776, умер 103601 заболевший.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 124,1 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 500732 человека.

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