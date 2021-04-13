Кудрявцева назвала причину расставания с Лазаревым

Они расстались девять лет назад

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева рассказала подробности расставания с музыкантом Сергеем Лазаревым. Знаменитости были вместе четыре года, но разошлись в 2012 году.

Кудрявцева призналась, что у нее были к музыканту сильные чувства, она даже задумывалась о создании семьи и рождении детей. Однако все внимание Лазарева было направлено на работу. В результате ведущая обратила внимание на другого.

"Я влюбилась потом. Сережа, кстати, долго не разговаривал со мной из-за этого. Лазарев просто был женат на своей работе, а я хотела детей. Мы разговаривали о малышах, думали, но не сложилось. С тех пор столько времени прошло!" - сказала Кудрявцева.

Она отметила, что редко дает интервью, потому что не хочет разговаривать о бывшем возлюбленном, передает Teleprogramma.pro.

Спустя год после расставания с Лазаревым Лера Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова, которому родила дочь Марию. С певцом телеведущая смогла сохранить дружеские отношения.

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