Москва посоветовала кораблям США держаться подальше от российских берегов

США признали противником России

Вашингтону лучше держаться подальше от российских берегов. По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, США хорошо бы последовать мудрому совету – ради их же блага.

"Мы предупреждаем США, что им лучше держаться подальше от Крыма, от нашего черноморского побережья. Это для их же блага будет", - сказал Рябков на брифинге.

Замглавы МИД подчеркнул: Вашингтон делает все, чтобы подорвать позиции Москвы на международной арене, США являются противником для России. Однако любая их угроза только укрепляет Москву в убежденности, что она на верном пути, приводит слова Рябкова ТАСС.

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