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Москва посоветовала кораблям США держаться подальше от российских берегов

10:58
  • вторник
  • 13 апреля 2021

США признали противником России

Вашингтону лучше держаться подальше от российских берегов. По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, США хорошо бы последовать мудрому совету – ради их же блага.

"Мы предупреждаем США, что им лучше держаться подальше от Крыма, от нашего черноморского побережья. Это для их же блага будет", - сказал Рябков на брифинге.

Замглавы МИД подчеркнул: Вашингтон делает все, чтобы подорвать позиции Москвы на международной арене, США являются противником для России. Однако любая их угроза только укрепляет Москву в убежденности, что она на верном пути, приводит слова Рябкова ТАСС.

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