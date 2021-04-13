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Голосовой помощник передаст жалобы на самочувствие пациента до приема у терапевта

11:25
  • вторник
  • 13 апреля 2021

Врачи смогут больше времени уделять осмотру

Москвичи перед приемом в поликлинике смогут рассказать по телефону о своем самочувствии голосовому помощнику. Предполагается, что это не только облегчит работу врачей, но и предоставит жителям столицы более качественные медуслуги.
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"В феврале этого года мы запустили чат-бот на базе искусственного интеллекта, который позволяет собирать жалобы пациентов перед приемом врача-терапевта. Ссылку на форму опроса горожане получают по SMS или через push-уведомление", - рассказала о нововведении заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Пациенты получат возможность пройти опрос по телефону с помощью роботизированного голосового помощника, интегрированного с чат-ботом. Перед приемом он будет собирать информацию о самочувствии пациента, а затем загружать информацию по жалобам в ЕМИАС. Подобная схема позволит врачу в ходе приема больше времени уделить осмотру пациента и общению с ним.

На сегодняшний день пилотный проект работает на базе пяти столичных поликлиник: №2, 8, 68 и 191, а также консультативно-диагностической поликлиники №121. По итогам будет принято решение о его расширении и на другие медицинские учреждения, отметила Ракова.

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