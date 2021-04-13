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В Москву придут первые грозы

11:41
  • вторник
  • 13 апреля 2021

Дожди ожидаются во второй половине недели

На этой неделе в Москву придут первые в этом году грозовые дожди. Вместе с ними в столицу вернется прохладная погода.

"С четверга в мегаполисе начнутся грозовые дожди, станет немного прохладнее. А к субботе похолодает до плюс 14, но и это почти на четыре градуса выше климатической нормы", - сообщается на сайте "Метеовести".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что уже к середине века климат в нескольких российских регионах может претерпеть изменения и стать более засушливым.

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