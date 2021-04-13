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Началась вакцинация маломобильных жителей Москвы на дому

11:28
  • вторник
  • 13 апреля 2021

Подавать специальную заявку не требуется

Вакцинация маломобильных жителей от коронавируса началась в Москве. Москвичам, состоящим на учете социальных служб, не придется отправляться в медучреждение – прививку им сделают на дому, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ракова посоветовала онкобольным пройти вакцинацию от коронавируса

"С сегодняшнего дня экспериментально мы начинаем вакцинацию жителей на дому. В первую очередь это коснется тех людей, которые получают социальное обслуживание на дому и испытывают трудности в самостоятельном передвижении", - сказала Ракова журналистам.

По данным заместителя мэра, жителей, состоящих под наблюдением социальных работников, в столице около 120 тысяч. Соцслужбы, кроме помощи маломобильным москвичам, занимаются поквартирными обходамипенсионеров и информируют их о возможностях вакцинации в столице.

Для вакцинации на дому сформировано 66 бригад во всех административных округах столицы. Ракова подчеркнула, что подавать заявку для вакцинации на дому не требуется - всю информацию в поликлиники передадут соцслужбы, передает Агентство городских новостей "Москва".

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