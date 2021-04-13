Началась вакцинация маломобильных жителей Москвы на дому

Подавать специальную заявку не требуется

Вакцинация маломобильных жителей от коронавируса началась в Москве. Москвичам, состоящим на учете социальных служб, не придется отправляться в медучреждение – прививку им сделают на дому, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С сегодняшнего дня экспериментально мы начинаем вакцинацию жителей на дому. В первую очередь это коснется тех людей, которые получают социальное обслуживание на дому и испытывают трудности в самостоятельном передвижении", - сказала Ракова журналистам.

По данным заместителя мэра, жителей, состоящих под наблюдением социальных работников, в столице около 120 тысяч. Соцслужбы, кроме помощи маломобильным москвичам, занимаются поквартирными обходамипенсионеров и информируют их о возможностях вакцинации в столице.

Для вакцинации на дому сформировано 66 бригад во всех административных округах столицы. Ракова подчеркнула, что подавать заявку для вакцинации на дому не требуется - всю информацию в поликлиники передадут соцслужбы, передает Агентство городских новостей "Москва".

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