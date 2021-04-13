Ученый рассказал, что поможет России легче пережить изменение климата

Для многих государств изменение климата грозит уничтожением

Из-за большой территории страны россияне смогут гораздо легче приспособиться к изменениям климата, уверен директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Владимир Катцов.

По его словам, для многих маленьких государств климатические изменения могут обернуться серьезными последствиями, тогда как России подобный сценарий не грозит, передает РИА Новости.

"Это разнообразие (климатических зон – прим. ред.) отчасти обеспечивает нам ресурс адаптации. Россия, в отличие от некоторых стран и особо уязвимых регионов, например, малых островных государств в Тихом океане, которые в результате климатических изменений могут просто исчезнуть с лица Земли, располагает значительным адаптационным потенциалом. Россиянам не надо будет всем миром эмигрировать в другие страны", - объяснил Катцов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что уже к середине века климат в нескольких российских регионах может претерпеть изменения и стать более засушливым.

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