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Ученый рассказал, что поможет России легче пережить изменение климата

12:14
  • вторник
  • 13 апреля 2021

Для многих государств изменение климата грозит уничтожением

Из-за большой территории страны россияне смогут гораздо легче приспособиться к изменениям климата, уверен директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Владимир Катцов.

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По его словам, для многих маленьких государств климатические изменения могут обернуться серьезными последствиями, тогда как России подобный сценарий не грозит, передает РИА Новости.

"Это разнообразие (климатических зон – прим. ред.) отчасти обеспечивает нам ресурс адаптации. Россия, в отличие от некоторых стран и особо уязвимых регионов, например, малых островных государств в Тихом океане, которые в результате климатических изменений могут просто исчезнуть с лица Земли, располагает значительным адаптационным потенциалом. Россиянам не надо будет всем миром эмигрировать в другие страны", - объяснил Катцов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что уже к середине века климат в нескольких российских регионах может претерпеть изменения и стать более засушливым.

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