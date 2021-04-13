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Захарова разоблачила фейк CNN с "российскими танками" на Украине

12:01
  • вторник
  • 13 апреля 2021

Корреспондентам посоветовали больше времени уделять профессии

Американский телеканал CNN распространяет дезинформацию о том, что Россия, якобы, готовится к войне с Украиной. Официальный представитель МИД Мария Захарова разоблачила очередной фейк: канал показал в сюжете украинские танки, выдав их за российские.
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"Мы понимаем, что вам некогда заниматься проверкой фактов, настолько вы углубились в идеологическую борьбу во имя торжества либерализма. Но не до такой же степени, чтобы умудриться выдать украинские танки на украинском вокзале на фоне украинских вагонов за подготовку России к войне", - обратилась Захарова к "дорогому телеканалу CNN и его дружному коллективу на своей странице в Facebook.

Подтверждающий фрагмент из видеоматериала CNN с якобы российской бронетехникой, подтягивающейся к украинской границе, дипломат прикрепила к посту. Захарова отметила, что выпускать такие сюжеты просто неприлично и посоветовала корреспондентам больше времени уделять профессии.

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