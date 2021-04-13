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Собянин сообщил об отмене бумажных медсправок по болезни в школах Москвы

12:29
  • вторник
  • 13 апреля 2021

Сведения будут передаваться в электронном виде

В столичных школах перестанут требовать бумажные справки об отсутствии по болезни, информация будет передаваться в электронном виде. 

Как рассказал Сергей Собянин, это стало возможным благодаря объединению Московской электронной школы с единой цифровой платформой здравоохранения.

"Знаю, родители давно ждали эту новость: отменяем бумажную медицинскую справку по болезни ребенка для школ и детсадов. Мы объединили МЭШ с единой цифровой платформой здравоохранения, и теперь информация об отсутствии учеников будет сразу видна учителям и воспитателям", - написал мэр в своем твиттере.

Собянин пояснил, что речь идет об освобождении ребенка от занятий по болезни.

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