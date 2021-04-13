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Москва обеспечит безопасность своих граждан в случае обострения на Украине

12:39
  • вторник
  • 13 апреля 2021

Ответственность за эскалацию ляжет на Киев

В случае обострения на Украине Россия обеспечит безопасность своих граждан, где бы они ни находились. Ответственность за эскалацию полностью ляжет на Киев и его западных кураторов, заявили в российском МИД.
МИД предупредил о последствиях вступления Украины в НАТО

"Если произойдет какое-то обострение, мы, конечно, сделаем все, чтобы обеспечить гарантированно собственную безопасность, безопасность наших граждан, где бы они ни находились. Но ответственность за последствия подобного обострения полностью будет на Киеве и его кураторах на Западе", - заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Рябков подчеркнул, что США и их союзники по НАТО сознательно превращают Украину в "пороховую бочку", передает ТАСС. Они наращивают военную помощь Киеву, на Украине работают десятки и сотни западных военных советников, создаются объекты – в частности, биолаборатории – непосредственно затрагивающие безопасность России.

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