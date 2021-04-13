Депутат МГД Мария Киселева: популярность велопроката в Москве растет

В столице велопрокат станет еще доступнее

Неделю назад столичный велопрокат начал свою работу, и с тех пор жители и гости Москвы успели воспользоваться сервисом более 60 тысяч раз, рассказала депутат Мосгордумы Мария Киселева.

"Московский велопрокат развивается, сервис растет в качестве, расширяется география проекта. Все это способствует росту спроса на услугу и популярности велотранспорта в целом. Ежегодно количество поездок растет, а прошлый год был рекордным - было совершено почти 8 млн поездок. Это связано и с пандемией: согласно опросам, москвичи считают велосипеды и самокаты самым безопасным транспортом после личного авто", - заявила парламентарий.

Киселева отметила, что велосезон начался 6 апреля, но за это время уже прослеживается спрос как на разовые поездки, так и на абонементы с доступом на целый сезон. Также в этом году власти не стали увеличивать тарифы на пользование велосипедами.

"Аренда велосипеда на сутки с неограниченным числом поездок до получаса будет стоить 155 руб., стоимость аренды на месяц с такими же условиями - 615 руб., на весь сезон - 1 тыс. 235 руб., а на сезон с поездками до 45 минут - 1 тыс. 545 руб. Также представители оператора велопроката в соцсетях сообщают, что вскоре станет вновь доступен к покупке популярный сезонный абонемент с максимальной длительностью поездки в 60 минут", - сообщила депутат.

Она подчеркнула, что бесплатно велосипедами могут пользоваться волонтеры и работники службы доставки. Это правило будет оставаться действительным вплоть до полного снятия всех коронавирусных ограничений

Кроме того, в этом сезоне будет расширена и география проката: появится 70 новых станций, прокат придет в районы на востоке и юго-востоке: в число новых территорий, доступных для поездок войдут Богородское, Измайлово, Кузьминки, Лефортовский, Перово, Соколиная Гора, Текстильщиках, а кроме того, сервис появится в Зеленограде. Прокат также пополнится тысячей новых велосипедов, половина из которых будут электрическими.

"Электровелосипеды и электросамокаты набирают популярность, Москва в этом смысле не отстает от других мировых столиц. Электрический транспорт в мегаполисах пользуется популярностью и для прогулок, и в качестве альтернативного общественного транспорта, в Европе растет число электрических трехколесных грузовых велосипедов, которые активно осваивают курьеры многочисленных доставок. Все эти тенденции, которые будут менять рынок проката в столице и окажут влияние на всю велоинфраструктуру", - добавила Киселева.

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