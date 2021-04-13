ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат МГД Мария Киселева: популярность велопроката в Москве растет

12:48
  • вторник
  • 13 апреля 2021

В столице велопрокат станет еще доступнее

Неделю назад столичный велопрокат начал свою работу, и с тех пор жители и гости Москвы успели воспользоваться сервисом более 60 тысяч раз, рассказала депутат Мосгордумы Мария Киселева.

Собянин призвал горожан направлять предложения об открытии новых станций велопроката
Движение трамваем от "Щукинской" до "Сокола" открыли после ремонта
Поезд "Москва-2020" получил престижную премию за лучший дизайн

"Московский велопрокат развивается, сервис растет в качестве, расширяется география проекта. Все это способствует росту спроса на услугу и популярности велотранспорта в целом. Ежегодно количество поездок растет, а прошлый год был рекордным - было совершено почти 8 млн поездок. Это связано и с пандемией: согласно опросам, москвичи считают велосипеды и самокаты самым безопасным транспортом после личного авто", - заявила парламентарий.

Киселева отметила, что велосезон начался 6 апреля, но за это время уже прослеживается спрос как на разовые поездки, так и на абонементы с доступом на целый сезон. Также в этом году власти не стали увеличивать тарифы на пользование велосипедами.

"Аренда велосипеда на сутки с неограниченным числом поездок до получаса будет стоить 155 руб., стоимость аренды на месяц с такими же условиями - 615 руб., на весь сезон - 1 тыс. 235 руб., а на сезон с поездками до 45 минут - 1 тыс. 545 руб. Также представители оператора велопроката в соцсетях сообщают, что вскоре станет вновь доступен к покупке популярный сезонный абонемент с максимальной длительностью поездки в 60 минут", - сообщила депутат.

Она подчеркнула, что бесплатно велосипедами могут пользоваться волонтеры и работники службы доставки. Это правило будет оставаться действительным вплоть до полного снятия всех коронавирусных ограничений

Кроме того, в этом сезоне будет расширена и география проката: появится 70 новых станций, прокат придет в районы на востоке и юго-востоке: в число новых территорий, доступных для поездок войдут Богородское, Измайлово, Кузьминки, Лефортовский, Перово, Соколиная Гора, Текстильщиках, а кроме того, сервис появится в Зеленограде. Прокат также пополнится тысячей новых велосипедов, половина из которых будут электрическими.

"Электровелосипеды и электросамокаты набирают популярность, Москва в этом смысле не отстает от других мировых столиц. Электрический транспорт в мегаполисах пользуется популярностью и для прогулок, и в качестве альтернативного общественного транспорта, в Европе растет число электрических трехколесных грузовых велосипедов, которые активно осваивают курьеры многочисленных доставок. Все эти тенденции, которые будут менять рынок проката в столице и окажут влияние на всю велоинфраструктуру", - добавила Киселева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Велопрокат
Велопрокат
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.