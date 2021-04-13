Песков об угрозе коронавируса: "Эпоха масок не закончилась"

Но в России ситуация лучше, чем в других странах

Необходимость в ношении масок из-за угрозы коронавируса в России еще не отпала. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Эпоха масок не закончилась. Именно об этом говорят все специалисты-эпидемиологи", - сказал представитель Кремля. Его слова приводит "Интерфакс".

Тем не менее, заметил он, ситуация с ковидом в России спокойнее, чем в соседних странах, в том числе в Турции, авиасообщение с которой было прервано накануне. Однако говорить о завершении пандемии преждевременно, подчеркнул пресс-секретарь президента.

Журналисты также поинтересовались у Пескова, когда Владимир Путин привьется вторым компонентом вакцины от коронавируса. Он ответил, что президент сам сообщит об этом.

"Второй укол президент делать будет, и так же, как он сообщал о первом уколе, так же он сообщит и о втором", - сказал Песков.

Владимир Путин сделал прививку первым компонентом вакцины от коронавируса 23 марта. Причем вакцинация президента прошла без телекамер, не сообщалось и название вакцины. Сам Путин объяснил это нежеланием "обезьянничать".

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