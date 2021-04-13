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Песков рассказал, зачем из России делают "угрозу"

13:20
  • вторник
  • 13 апреля 2021

Но Россия никому не угрожает

Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему ряд стран стараются представить Россию как угрозу собственной безопасности.

По мнению пресс-секретаря российского президента, нашу страну намеренно выставляют в неприглядном свете, чтобы оправдать некоторые свои действия, передает РИА Новости.

"Любые рассуждения сейчас о том, что Россия – это угроза, на эту угрозу нужно отвечать и тому подобное, - это не что иное, как попытки создать какую-то эфемерную угрозу, чтобы с помощью нее оправдать свои недружелюбные действия", - сказал Песков.

Он отметил, что Россия всегда реагировала, если ей угрожали, но никогда сама не являлась угрозой для других стран.

"Россия действительно никому не угрожает, вы знаете, что в течение, наверное, последних лет ста много было ситуаций, когда угрожали России, тогда Россия отвечала, но сама Россия ни для кого никогда не представляла угрозу", - добавил Песков.

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