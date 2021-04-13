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Пятнадцать военных кораблей и истребители перебазируются в черноморский регион

13:07
  • вторник
  • 13 апреля 2021

Пройдут совместные учения кораблей Каспийской флотилии и ЧФ

В Черное море направляются пятнадцать кораблей Каспийской флотилии. Как сообщили в Южном военном округе, на пути по Волго-Донскому каналу протяженностью более 100 километров боевые корабли преодолели 13 шлюзов.
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"В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей КФл, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море", - говорится в сообщении ЮВО.

В пресс-службе также отметили, что по приказу командующего войсками округа Александра Дворникова для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Ранее стало известно, что на оперативные аэродромы перебазировалась авиация округа. Пройдут совместные учения с морской авиацией Черноморского флота. Экипажи истребителей и бомбардировщиков Су-27СМ, Су-30СМ, Су-24М и Су-34 выполнят ракетные пуски и бомбометание по морским целям, передает "Интерфакс".

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