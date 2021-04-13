Песков допустил отключение России от Visa и MasterCard

В Кремле связывают это с возможными санкциями

В Кремле допустили, что использование в России платежных систем Visa и MasterCard может быть ограничено. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он заявил, что многие государства используют в отношении нашей страны целый ряд ограничений. В связи с этим существует риск отключения России от платежных систем по инициативе извне, передает РИА Новости.

"Эти ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего", - считает Песков.

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