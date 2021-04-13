Открылась регистрация на новый трек конкурса "Лидеры России"

Трек призван выявить лучших специалистов сферы информационных технологий

Началась регистрация на трек "Информационные технологии". Он проходит в рамках конкурса "Лидеры России".

Цель трека - поиск специалистов с высоким потенциалом, способных создавать будущее с помощью цифровых технологий. Победители смогут получить персонального наставника из числа лучших управленцев России и получить у них персональные консультации в течение года.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте: ЛидерыРоссии.рф.

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