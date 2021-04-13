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Суд отправил под арест обвиненного в госизмене профессора МФТИ

13:49
  • вторник
  • 13 апреля 2021

В институте заявляют, что ученый не имел доступа к секретным материалам

Подозреваемый в государственной измене профессор МФТИ Валерий Голубкин отправлен под арест на 2 месяца. Решение принял Лефортовский суд Москвы. Ученый останется в СИЗО как минимум до 12 июня.
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Как сообщил адвокат Голубкина, ученый вину не признает. Защита намерена обжаловать решение суда о мере пресечения.

Голубкин на сайте Московского физико-технического института значится профессором кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики. Он занимался гиперзвуковым обтеканием элементов летательных аппаратов, оптимизацией аэродинамических форм, а также генетическими алгоритмами оптимизации, передает ТАСС.

В МФТИ уже заявили, что профессор лишь читал лекции в институте и доступа к материалам, составляющим гостайну, не имел. Основная его работа – в Центральном Аэродинамическом институте имени Жуковского (ЦАГИ). По данным "Интерфакса", Голубкин арестован по делу о госизмене, по которому проходит его коллега Анатолий Губанов, арестованный в прошлом году. Они были знакомы и имели общие научные работы. Другие источники утверждают, что дела в отношении двух ученых не связаны. Подробности не сообщаются, поскольку информация секретная.

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