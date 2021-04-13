Поджог мог стать причиной пожара на "Невской мануфактуре"

Задержан гендиректор мануфактуры

Погибшего пожарного и троих его коллег, пострадавших во время тушения "Невской мануфактуры", представят к государственным наградам. Об этом сегодня сообщили в МЧС. Двое спасателей с сильнейшими ожогами пока остаются на аппаратах ИВЛ, передает "ТВ Центр".

Борьба с огнем продолжается уже больше суток, на пике площадь пожара достигала 10 тысяч квадратных метров. Сейчас очаги возгорания находятся под завалами, обнаружить их очень сложно. Существует серьезная угроза обрушения конструкций. На помощь местным спасателям направили опергруппу центрального аппарата.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела. Задержаны гендиректор мануфактуры и его заместитель. Выяснилось, что руководство фабрики не устранило многочисленные нарушения пожарной безопасности, выявленные в ходе проверок.

Среди причин ЧП ранее называли короткое замыкание. А сегодня информагентства со ссылкой на экстренные службы, сообщили, что не исключается и версия поджога.

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