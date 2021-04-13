ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Поджог мог стать причиной пожара на "Невской мануфактуре"

14:50
  • вторник
  • 13 апреля 2021

Задержан гендиректор мануфактуры

Погибшего пожарного и троих его коллег, пострадавших во время тушения "Невской мануфактуры", представят к государственным наградам. Об этом сегодня сообщили в МЧС. Двое спасателей с сильнейшими ожогами пока остаются на аппаратах ИВЛ, передает "ТВ Центр".

Борьба с огнем продолжается уже больше суток, на пике площадь пожара достигала 10 тысяч квадратных метров. Сейчас очаги возгорания находятся под завалами, обнаружить их очень сложно. Существует серьезная угроза обрушения конструкций. На помощь местным спасателям направили опергруппу центрального аппарата.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела. Задержаны гендиректор мануфактуры и его заместитель. Выяснилось, что руководство фабрики не устранило многочисленные нарушения пожарной безопасности, выявленные в ходе проверок.

Среди причин ЧП ранее называли короткое замыкание. А сегодня информагентства со ссылкой на экстренные службы, сообщили, что не исключается и версия поджога.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Пожар на фабрике "Невская мануфактура"
Пожар на фабрике "Невская мануфактура"
Пожар на фабрике "Невская мануфактура"
Пожар на фабрике "Невская мануфактура"
Последствия пожара на фабрике "Невская мануфактура"
Последствия пожара на фабрике "Невская мануфактура"
Пожар на фабрике "Невская мануфактура"
Пожар на фабрике "Невская мануфактура"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.