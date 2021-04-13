Володин опроверг слухи об отсутствии кворума на заседаниях Госдумы

Он попросил сфотографировать зал и отправить фото тем, кто распространяет такие слухи

Закон о праве производить запатентованные иностранные лекарства в России приняла сегодня в окончательном, третьем чтении Государственная дума. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Речь идёт о возможности замещения импортных препаратов в случае острой необходимости в условиях их недостатка или полного отсутствия в стране. Другой принятый закон касается семей военнослужащих. Родные погибших в ходе боевых действий теперь смогут получать социальные льготы независимо от наличия у погибшего удостоверения ветерана. Открывая заседание, председатель Госдумы опроверг прозвучавшее на утреннем брифинге заявление о том, что на последних заседаниях палаты якобы нет кворума.

"Один из наших коллег, журналистов, убеждает, что в зале, как правило, не более ста депутатов. Коллеги, вот здесь как раз присутствует у нас фотограф – сфотографируйте зал и отправьте тому журналисту, который подверг сомнению кворум наш. Фракция КПРФ практически в полном составе, "Единая Россия" всегда в полном составе, "Справедливая Россия" – сто процентов. А фракция ЛДПР – депутаты, отсутствующие здесь, находятся в своих рабочих кабинетах, именно такое решение фракция принимала", - заявил Вячеслав Володин.

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