В России проверят молочные кухни

Меры поддержки кормящих женщин регионы регулируют сами

В рамках проектов "Единой России" "Народный контроль" и "Крепкая семья" в стране пройдёт мониторинг доступности и качества работы молочных кухонь. Об этом сегодня говорили на совещании, которое прошло в режиме онлайн, передает "ТВ Центр".

Сейчас меры поддержки беременных и кормящих женщин бесплатными продуктами каждый субъект Федерации регулирует самостоятельно. Участники круглого стола рассказали о лучших практиках такой формы помощи и предложили варианты для оптимизации работы молочных кухонь в регионах.

"В дальнейшем, я убеждена, что предложения по выработке, по решению вопроса по организации работы молочных кухонь должны войти в программу партии, должны стать таким заключением, выраженным в законодательных решениях. Все эти предложения будут сформированы именно благодаря вашим пожеланиям, вашим предложениям, вашим лучшим региональным практикам", - заявила координатор проекта "Народный контроль" партии "Единая Россия", депутат Государственной Думы Анна Кувычко.



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