Центр радиохирургии НИИ Склифосовского отмечает пятилетие

За эти годы там провели больше 3600 операций

Центру Радиохирургии НИИ Склифосовского исполнилось 5 лет. Здесь каждый день проводят сложнейшие операции. В отделении не боятся браться даже за, казалось бы, безнадёжные случаи. С помощью уникального гамма-ножа опухоли удаляют без единого разреза, что позволяет быстро выписать пациента домой.

3700 спасённых жизней за 5 лет в Радиохирургическом центре Института Склифосовского. Сравнительно молодое отделение и есть то, что сегодня принято называть "современной медициной". Уникальное оборудование — гамма-нож — позволяет проводить здесь сложнейшие операции без единого разреза. Это самый инновационный способ лечения даже тяжелейших опухолей головного мозга - менингиом. Когда шансов у пациента практически не остается, здесь его спасают.

"Собирали специалистов со всей Москвы , консультировались, можно или нельзя делать мне гамма-нож. В итоге решили делать в 3 этапа, то есть 3 дня это было, с небольшим перерывом, благодаря этому я, наверное, до сих пор жива. Мне сказали, что процесс стабилизировался, опухоль не растет больше и нужно делать только контрольное МРТ 1 раз в год", - говорит пациентка Центра радиохирургии Института Склифосовского Татьяна Смирнова.

И таких спасенных жизней с каждым днем становится все больше. Вместо скальпеля хирурга работают радиоактивные гамма-лучи. Точность локации определяют по системе координат. Навигация - важный этап в лечении. При помощи специальной рамки вычисляют место воздействия высокотехнологичной хирургической установки. А дальше удаляют опухоль. Гамма-нож может добраться даже до тех участков головного мозга, где намного сложнее хирургическое вмешательство.

"Гамма-нож обновился, мы провели такую его небольшую реновацию, перезарядили источники, немножко по-другому он стал работать, и теперь объем вмешательств может быть больше. Теперь можно выполнять в сутки до 7 вмешательств. Раньше можно было только 4. Это очень серьезный объем. Но наши специалисты готовы", - говорит директор НИИ им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков.

Здесь берутся даже за самые сложные случаи. Сама операция длится около часа. Малотравматичная и с минимальной реабилитацией. Врачи называют это амбулаторным вмешательством. Пациент приходит на операцию сам и в этот же день возвращается домой. Но самое важное - возвращается к своей привычной жизни.

"Я себя чувствую комфортно, у меня симптомы ушли, которые меня беспокоили, и в принципе я веду совершенно обычный образ жизни. И на самолете я летал на большие расстояния, и в жарких странах я бывал , то есть проблем я не испытываю", - говорит пациент Центра Руслан Чантурия.

За 5 лет в радиохирургическом отделении НИИ Склифосовского вылечили пациентов больше , чем в аналогичных центрах за рубежом. Сегодня здесь проходят обучение врачи со всей страны, а скоро к ним присоединятся и иностранные медики.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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