На КамАЗе через реку: как Подмосковье справляется с сильным паводком

В некоторых районах в этом году удалось избежать серьёзных проблем

В Москве на время паводка усилен контроль за качеством воды. Дважды в день из рек и притоков берут пробы, чтобы следить за состоянием водоёмов. Но если в городе всё стабильно, в области в самом разгаре половодье: где-то размыты дороги и подтоплены участки, где-то закрыты паромные переправы.

Даже в высоких резиновых сапогах в деревню Белоомут не попасть, воду нужно пересечь на вездеходах МЧС, но местные жители говорят, что нынешний масштаб паводков не такой уж и большой.

Вода в Оке всё ещё поднимается – до сих пор тает лёд. В МЧС это знают, поэтому встречают пассажирские автобусы далеко от воды. Всё строго по расписанию - люди пересаживаются в кузов КамАЗа и пересекают разлившуюся речку. Жители Белоомута к такому режиму привыкли.

Несколько минут в кузове КамАЗа, и спасатели по ту сторону воды высаживают пассажиров, которые уже спешат в следующий автобус, забирают других и сразу же обратно – к первому автобусу.

Соседи из Луховиц приходят запускать с детьми кораблики и любоваться пейзажем. Неподалёку, у Красной Поймы, переправа через Оку работает только для пассажиров, на машине придётся делать 80-километровый крюк.

Щёлковский район – пойма реки Воря – самое проблемное место. Обычно в это время вода здесь на 20 сантиметров выше, но местные жители побеспокоились о безопасности заранее, и большой разлив сдержать удалось.

"Ещё когда лёд находился, убирали деревья, очищали проблемные места. То есть, делали так, чтобы течение реки не останавливалось из-за большого количества хлама, который здесь после зимы есть", - рассказал заместитель председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям городского округа Щёлково Леонид Киселёв.

Потом начали очищать канавы и трубы с помощью техники. Тёплая погода днём и морозная вечером помогла сдержать воду. Впервые за последние несколько лет близлежащее СНТ "Утро" обошлось без эвакуации.

Восстанавливать участки и коммуникации из года в год сложно, поэтому садоводы говорят, что слаженная работа специальных служб и самих жителей, если не поможет избежать паводка, то минимизирует его последствия. В Московском регионе установилась тёплая погода, впереди дожди, а значит, уровень воды в реках продолжит расти.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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