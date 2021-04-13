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История с травмированием младенца няней в Красногорске набирает обороты

15:25
  • вторник
  • 13 апреля 2021

При этом у няни были прекрасные рекомендации

Двухмесячная девочка из Красногорска, которая получила тяжёлые травмы, находясь с няней, до сих пор под наблюдением врачей. Методы воспитания у наёмной работницы были своеобразные, к тому же, женщина ещё и уронила ребёнка. Делом занялась прокуратура.
На мать, которой ребенок мешает жить безмятежно, возбудили дело

Четырехчасовое видео родители буквально разобрали по фрагментам. Это съемки с камеры во время их отсутствия, когда с двухмесячной Мирославой впервые осталась няня. Насторожило их то, что женщина ушла, не попросив оплаты. При этом девочка непривычно долго спала и была вялой.

"Когда приехала скорая, она лежала с поджатой головой. Ей наложили на шейку жгутик, думали, что что-то с позвонками", - рассказала Алена Кулакова.

Заключение врачей шокировало - у грудничка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и гематомы. Девочку с мамой сразу госпитализировали на пять дней.

Когда няня укладывала заснувшую малышку в кровать, судя по звуку, видимо, сильно ее ударила и уронила. По видео видно, что она начала переживать, нервничать, кому-то писать. Унесла ребенка из кадра, скорее всего, провела осмотр, посмотрела, нет ли каких-то повреждений. И положила ребенка.

Няню Алена и Серей выбирали по отзывам, у приглашенной ими женщины были самые лучшие рекомендации и свой детский сад. В агентства обращаться не захотели.

Сергей составил петицию, которую подписали уже больше шести тысяч человек. Подобная инициатива уже прорабатывается. Эксперты предлагают лицензировать кадровые агентства, а няням выдавать сертификаты, чтобы создать единый реестр.

"Это всегда и доверие со стороны родителей, которые могут зайти и посмотреть по понятным параметрам, проверялась ли эта няня на состояние психического здоровья, на уровень агрессии, на асоциальные риски. Сейчас рынок нянь и сиделок - черный рынок. Кто угодно может прийти в семью, и все риски остаются на папах, на мамах за своих детей", - рассказала президент Ассоциации кадровых агентств по подбору домашнего персонала Наталия Линькова.

В результате ситуации с маленькой Мирославой в отношении няни возбуждено уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. При этом другие родители продолжают пользоваться её услугами.

Тяжесть вреда девочке установит экспертиза, следствие продолжается. А Мирославу теперь наблюдает невролог.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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