Третьяковка покажет русский и немецкий романтизм

Выставка откроется 23 апреля

Романтизм, авангард и оттепель: в Третьяковке рассказали о планах на новый сезон. Ближайший проект - "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии". Более 300 работ из различных коллекций, и в первую очередь, из музеев Дрездена, публика сможет увидеть на одной площадке. Самые яркие художники начала XIX века снова через полотна расскажут о поисках духовной и творческой свободы, передает "ТВ Центр".



"В Москву приезжает и руководство музеев Дрездена и великий архитектор Даниэль Либескинд, которого мы пригласили в качестве архитектора выставки. Первый случай, когда архитектор такого масштаба создает экспозицию художественной выставки", - сообщила директор Третьяковки Зельфира Трегулова.



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